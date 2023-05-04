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НовостиОбщество3 мая 2023 21:13

В Псковской области с 5 мая ввели запрет на запуск гражданских беспилотников

Источник:kp.ru
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских БПЛА на территории региона. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Исключение составляют беспилотники, используемые по решениям органов госвласти и органов местного самоуправления. Кроме того, разрешено использовать БПЛА для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других.

Данное решение принято на основании указа президента № 757, оно будет действовать до отмены режима базовой готовности.

«Напоминаю, что нарушение запрета влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством», — уточнил губернатор.