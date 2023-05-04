Всего до +10 градусов ожидается в Пскове 4 мая

.

Сегодня, 4 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр

Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит до +8...+13 градусов, ночью похолодает до -1...-6 градусов.

Псковичам не стоит ждать высоких температур, в областном центре днем температура составит всего: +8...+10 градусов, ночью похолодает до -2...-4 градусов. В Великих Луках температура днем будет колебаться от +11 до +13 градусов, ночью также ожидается минусовые температуры до -1...-3 градусов.