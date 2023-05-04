В Великолукской больнице состоялись учения по ликвидации очага холеры

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В Великих Луках представители системы здравоохранения Псковской области поучаствовали в учениях по ликвидации очага холеры. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Тренировка прошла на базе Великолукской межрайонной больницы, в ней приняли участие представители комитета по здравоохранению Псковской области, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Псковской станции скорой помощи, Великолукской межрайонной больницы и территориального управления Роспотребнадзора.

Учения были необходимы для оценки готовности медорганизаций инфекционного и неинфекционного профиля к возникновению опасных инфекционных заболеваний.

По словам главрача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко, тренировки помогают улучшать взаимодействие между медучреждениями региона.

Главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Семёнова рассказала, что все участники тренировки продемонстрировали чёткое знание функциональных обязанностей. Был проведён комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, это позволило локализовать условный очаг инфекционного заболевания в сжатые сроки.

По результатам учений профильные специалисты пришли в выводу о необходимости актуализировать оперативные планы мероприятий.