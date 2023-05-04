Отключение отопление в Пскове планируют провести 10 мая

.

Предварительно отключить отопление в Пскове планируют 10 мая. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

По его словам в соцсетях разгорелся традиционной спор по поводу отключения отопления. «Псковичи разделились на два "лагеря": кому жарко и кто не хочет мерзнуть. Обычная история весной и осенью, когда приходит пора отключать или включать тепло», — рассказал Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что согласно нормам, остановить подачу тепла можно, если в течение 5 суток средняя температура воздуха будет выше 8 градусов. «По опыту, спешить не стоит. В апреле-мае в Пскове крайне переменчивая погода. Вот вчера, например, было тепло, сегодня - град, а уже завтра прогнозируют "минус"», — заверил Борис Елкин.

Предварительно, отключение запланировано на 10 мая, поскольку после этой даты синоптики прогнозируют стабильно теплую погоду.