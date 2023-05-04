В Псковской области появился Совет по делам инвалидов

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Совет по делам инвалидов начнёт функционировать в Псковской области при правительстве региона. Такое постановление подписал глава региона Михаил Ведерников.

Согласно утвержденному положению, Совет позволит организовать эффективное взаимодействие территориальных органов власти, общественных и других организаций при решении проблем инвалидности и инвалидов в Псковской области.

Отметим, что заседание Совета будет проходить не реже одного раза в полгода. Ключевыми задачами органа будет являться подготовка предложений по основным направлениям госполитики в Псковской области. В частности, будет вестись работа по профилактике инвалидности, реабилитации инвалидов, взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами инвалидности и инвалидов.

Приоритетным будет анализ проектов нормативных правовых актов по вопросам соцзащиты инвалидов и актуальным проблемам и предложениям по соцподдержке и содействию занятости инвалидов на территории Псковской области.

Состав совета утвердит распоряжение губернатора Псковской области. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета будет осуществлять региональный комитет по соцзащите.