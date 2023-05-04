Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится в Псковской области 23 июня

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Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» планируют провести в Псковской области 23 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что площадки для встреч работодателей и соискателей будут работать не только в Пскове, но и в Великих Луках. Помимо решения вопросов трудоустройства посетители смогут принять участие в работе интерактивных образовательных и профориентационных площадок.

На данный момент в федеральном этапе планируют участвовать 56 крупных работодателей Псковской области: 42 — в Пскове и 14 — в Великих Луках.

Напомним, работодателям, которые хотели бы стать участниками федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», нужно обратиться в Кадровый центр «Работа России» в Пскове по адресу: улица Коммунальная, дом 71а. В Великих Луках необходимо обратиться в областной центр занятости населения по адресу: улица Пионерская, дом 9.

Напомним, региональный этап ярмарки прошёл в Псковской области масштабно, ярмарка стала стала открытой площадкой для диалога между соискателями, службой занятости населения и работодателями. Кроме того, представители компаний креативно подошли к презентациям своей деятельности, предлагая выставки и дегустации своей продукции.