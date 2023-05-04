В псковской церкви Архангела Михаила нашли исторические керамиды

.

Исторические керамиды обнаружили в церкви Архангела Михаила с колокольней в Пскове. Об этом сообщается в Телеграм-канале «АСМ ГРУПП // Комплексные архитектурные и реставрационные проекты».

Специалисты обнаружили плиты, которые закрывают горизонтальные захоронения в стенах, во время обследования объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

«До этого момента архитекторами АСМ были выявлены и задокументированы 386 керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря», — рассказали в организации.

Отметим, что в апреле сотрудники АСМ вместе с археологами Пскова поставили более 20 шурфов [глубоких ям для разведки – ред. КП] на территории городской церкви. А в ходе проведения археологических раскопок специалистам удалось найти исторический музыкальный инструмент – свистульку, изготовленную предположительно в 18 веке.