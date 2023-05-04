Псковичам сообщили о четырёх форматах электронных документов в 2023 году

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ФНС России утвердила план разработки и ввода в действие форматов электронных документов на 2023 год. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году появятся четыре важных для электронного документооборота формата, в скором времени они будут утверждены приказами Службы. В частности, появятся форматы акта приема-передачи запасов (основных средств), накладной по учету движения запасов, акта рекламации (претензии), спецификации.

Данные форматы позволят бизнесу автоматизировать внутренние процессы работы с документами и ускорить взаимодействие с контрагентами. В дальнейшем доработка информационных систем позволит компаниям и предпринимателям сэкономить деньги. Помимо этого, документы, сформированные по этим четырём форматам, можно направить в налоговые органы в электронном виде.

Отметим, что развитие ЭДО (электронного документооборота) вошло в Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».