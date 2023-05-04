Поезд с семьями военнослужащих прибыл в Псков в рамках проекта «Своих не бросаем»

.

Специальный туристический поезд «Серебряный маршрут» остановился в Пскове сегодня, 4 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

В рамках проекта «Своих не бросаем» семьи военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, поехали в путешествие на 5 дней. Псков стал третьей точкой в маршруте, по которому проедут экскурсанты.

Отметим, что экскурсионный тур проходит по следующим городам: Москва – Великий Новгород – Псков – Ярославль – Вологда – Москва. Пассажиры поезда в течение дня будут знакомиться с достопримечательностями Пскова.