Псковичам сообщили о продлении приёма заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

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Заявочную кампанию на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс перспективных брендов продлили до 21 мая. Об этом сообщается на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Оргкомитет форума, воглавляемый помощником президента России Максимом Орешкиным, принял решение о продлении приёма заявок до 21 мая включительно.

«Мы видим большой интерес со стороны граждан как к самому форуму "Сильные идеи для нового времени", так и к конкурсу перспективных отечественных брендов. К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок как на форум идей, так и на конкурс брендов. Именно поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая», — поделился Максим Орешкин и выразил надежду на старт реализации передовых решений уже в 2023 году.

Отметим, что всего на форум «Сильные идеи для нового времени» подали заявку свыше 12 тысяч человек по всем шести направлениям. В частности были востребованы следующие направления: национальная социальная инициатива, предпринимательство, национальная кадровая инициатива, цифровые сервисы, национальная экологическая инициатива и национальная технологическая инициатива. Добавим, что псковичи подали на форум 19 заявок.

На конкурс перспективных брендов также поступило уже свыше 3,5 тысяч заявок со всей России в пяти номинациях, таких как: продовольственные товары, потребительские товары, креативные индустрии, информационные технологии и высокие технологии. Псковичи подали на конкурс в рамках форума 39 заявок.

Создатель улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») в Невельском районе Алексей Корочкин отметил, что его предприятие находится на этапе активного развития, производственные планы увеличены в 20 раз, однако останавливаться на достигнутом Алексей не планирует.

«От участия в конкурсе ждём дополнительной поддержки в продвижении и популяризации, потому что на всё не хватает сил, средств и времени. Причём мы хотим продвинуть не только свой бренд, но и очень хотим, чтобы по-новому зазвучала и вся Псковская область. Наша задача – сделать так, чтобы бренд "Псковская улитка" стал известен на всю Россию. Участие в конкурсе для нас большая ответственность», — отметил владелец фермы.

Гендиректор ООО «Дом Мяса» Александра Скрыпникова также отметила, что конкурс поможет достичь сразу несколько целей.

«В первую очередь, это продвижение нашей торговой марки Case de carne как бренда Гдовского района, Псковской области и знака качества мясной продукции. Предоставляется уникальная возможность рассказать о своём продукте, о его специфике и преимуществах. Ещё один аспект – это компенсация населению потребностей в продуктах, ушедших с российского рынка, проще говоря, импортозамещение. И, наконец, наш бренд позволит в очередной раз обратить внимание на небольшие русские городки, такие как Гдов. Наше производство, наш коллектив в очередной раз доказывают, что и на малой родине можно работать в серьёзной и перспективной компании...», – поделилась Александра Скрыпникова.

Отметим, что форум «Сильные идеи для нового времени» () проводится каждый год, начиная с 2020 года. Целью форума является выявление и поддержка реализации общественно значимых инициатив граждан, которые внесут вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, коммуникационный партнёр – АНО «Диалог Регионы».