Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф.Гривского пройдет в Пскове

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С 09 по 11 июня 2023 года в Пскове пройдет Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф.Гривского. Мероприятие посвящено личности инициатора первого певческого праздника в стране.

Участие в фестивале примут хоры из Москвы, Подольска, Пскова, Санкт-Петербурга и Архангельска.

Выступления лучших коллективов, исполняющих духовную музыку, пройдут в северной части Псковского Кремля. На главную сцену в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля русской музыки «Псков» поднимутся Государственный академический хор им. Свешникова, хоровая капелла России им. Юрлова, камерный хор академии хорового искусства им. Попова, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и хор Подольской филармонии.

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В последний день фестиваля в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Тихон проведет божественную литургию при участии сводного хора. А вечером Псковский Кремль ждет своих гостей на торжественной церемонии закрытия и концерте Государственного академического северного русского народного хора.

Приглашаем всех на масштабное событие нашего региона. Вход на фестиваль свободный, будут организованы сидячие места по пригласительным билетам, но каждый может принести с собой плед, стульчики и насладиться летним вечером в красивом историческом месте нашего города.

Хоровой праздник им. М.Ф.Гривского – это сохранение культурно-исторической преемственности и популяризация различных форм и жанров русской хоровой музыки.

Первый в России Народно-певческий праздник состоялся в мае 1911 в Пскове. Его участниками стали многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний.

Организаторами фестиваля выступают: Министерство культуры Российской Федерации, Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной Княгини Ольги», Театрально-концертная дирекция Псковской области, ФГБУК Росконцерт, Псковский музей-заповедник, Псковская Епархия. При поддержке: Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Псковской области, Комитета по культуре Псковской области.