В Псковской области отменили антиковидные ограничения при поведении выпускных

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Выпускные и последние звонки пройдут в Псковской области в 2023 году без антиковидных ограничений. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по образованию региона.

«Совсем скоро настанет время долгожданных выпускных и последних звонков! Это особенный период в жизни каждого школьника. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о рекомендуемых датах проведения мероприятий: 22-23 мая – последние звонки, 23-24 июня – выпускные вечера», - рассказали в комитете.

Специалисты отметили, что, как и прежде, все участники обязаны будут соблюдать меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность и здоровье себе и всем присутствующим.