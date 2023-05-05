Игровой комплекс в Финском парке Пскова демонтируют 10 мая

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В Финском парке в Пскове рабочие демонтируют старый игровой комплекс 10 мая. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

На данный момент началось обустройство новой детской площадки. Подрядная организация уже разбирает тротуарную плитку, чтобы в дальнейшем уложить новое покрытие.

«Напомню, концепция площадки полностью поменяется. Она станет больше и будет состоять из двух частей для детей разных возрастов. Появятся новые интересные конструкции. Сохранившимся элементам старого комплекса обязательно найдем применение», — поделился Борис Елкин.

Глава города также добавил, что место очень популярно у семей с детьми и выразил надежду на то, что после обновления отдыхающих в парке станет еще больше. «А за возможность сделать что-то новое спасибо Губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову», — подытожил Борис Елкин.