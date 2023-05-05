«Билет в будущее»:антифейк-проект «Россия в деле» посмотрели более 3 500 000 человек

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Сериал «Россия в деле» перешагнул отметку в 3 500 000 просмотров с момента проведения премьеры в социальной сети ВКонтакте. Самыми востребованными из десяти серий проекта оказались посвященные российским судовождению, генетике и реабилитации. Каждая серия собрала почти полмиллиона зрителей со всей страны.

Согласно статистическим данным, география проекта охватывает всю страну, возрастной охват зрителей составил от 16 до 35 лет. Интересы распределились следующим образом: жители прибрежных городов, связанных с мореходством, охотно смотрели серии про судостроение; жители центральных регионов страны проявили больший интерес к медицине, генетике; у зрителей из южных регионов более востребованы оказались темы добычи земельных ресурсов, леса, а также создание полимеров; интерес всех жителей России вызвали ролики об импортозамещении, авиастроении, реабилитации.

«Мы с интересом вот уже в который раз наблюдаем, как, несмотря на засилье иностранного контента, аудитория охотно выбирает тематические образовательные видеоформаты российского производства. Особенно ценно, что это просветительские мини-фильмы и мини-сериалы. Считаю, что мы успешно заполняем, в том числе, освобождающиеся ниши», — сообщил руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Напомним, проект «Россия в деле» рассказывает о продуктах и отраслях, которые активно развиваются в российских регионах. Гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, медицина и многие другие отрасли, которые в рамках подписанного 15 апреля 2023 года постановления правительства определены как приоритетные и реализация которых будет способствовать обеспечению технологического суверенитета.

В проекте опровергаются устойчивые мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. Среди этих мифов: российская индустрия держится на технологиях СССР; все предприятия работают на иностранном оборудовании и софте; промышленность России — это ржавые заводы, вредные технологии и рутинный труд. Почему это не так — рассказывает новый просветительский видеопроект «Россия в деле».