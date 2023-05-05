Нейросеть показала, как выглядит шашлык в разных районах Псковской области

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Искусственный интеллект изобразил шашлычный сезон в разных уголках Псковской области. Комсомолка узнала, где, по мнению нейросети, располагаются самые шашлычные места нашего региона.

Место для шашлыка в Пскове искусственный интеллект избразил прямо во дворе среди многоэтажек. В общем-то для псковичей, как оказалось, нет преград в выборе места для отдыха.

В Великих Луках все иначе, место выбрано на природе с видом на реку. Культурный отдых с шашлычком и жареной рыбкой сопровождается наблюдением за аэростатами, которые так полюбились не только великолучанам, но и гостям столицы воздухоплавания.

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В Острове нейросеть выбрала одно из самых красивых мест, на берегу реки Великой, возле висячих мостов. Костерок весело потрескивает в майских сумерках, кажется предвещая скорый ужин.

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В Пушкинских Горах искусственный интеллект избрал место для шашлыка прямо в поле, создав впечатление самобытной глубинки. Её виды очень походят на село Михайловское.