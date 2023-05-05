Контракт на сумму свыше 23 миллионов рублей обнулила псковская прокуратура

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По иску зампрокурора области недействительным признан муниципальный контракт на сумму свыше 23 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Псковской области».

В ходе проведения проверки в деятельности ООО «Комсервис» установлено, что организация предоставляет недостоверные сведения о наличии опыта успешного выполнения работ по содержанию технических средств организации дорожного движения. Ложная информация позволила ООО «Комсервис» получить конкурентные преимущества при участии в конкурсе и стать его победителем.

Заместитель прокурора Псковской области направил в Арбитражный суд Псковской области исковое заявление. По требованию прокурора судом признаны недействительными открытый конкурс в электронной форме на выполнение комплекса работ по содержанию светофорных объектов на территории Пскова и контракт между администрацией города и ООО «Комсервис». Исполнение решения суда находится под контролем органов прокуратуры.