128 педагогов примут участие в проекте «Билет в будущее» В Псковской области

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В Псковской области успешно окончен первый этап проекта «Билет в будущее». Об этом сообщила координатор профориентационного проекта в Псковской области Елена Рыбальская. «В процессе первого этапа был проведен отбор 128 педагогов-навигаторов из 98 образовательных организаций региона, которые примут участие в профориентационном проекте. Из этих учреждений 15 ранее принимали участие в проекте и высказали желание продолжить работу в 2023 году, - рассказала Елена Рыбальская.

В 2023 году в федеральном профориентационном проекте примут участие все муниципалитеты Псковской области, лидерами являются город Псков и город Великие Луки. По словам координатора, к проекту проявляют интерес и отдаленные районы и малокомплектные школы, которые получают возможность дистанционно привлекать своих учеников как к федеральным профориентационным мероприятиям, так и к региональным.

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. В 2022 году в нем из Псковской области приняли участие 53 школы. В общей сложности участвовали около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора.