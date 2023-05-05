Один человек погиб и трое госпитализированы после ДТП в Куньинском районе

Фото: из Telegram-канала «Псковская сводка»

Один человек погиб и трое ранено после серьёзного дорожно-траспортного пришествия в Куньинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Известно, что на федеральной трассе М9 «Балтия», на повороте к деревне Обжино, вблизи поселка Кунья, столкнулись два автомобиля: «Мерседес» и ВАЗ-2112. В результате ДТП иномарку выкинуло в кювет.

Приехавшие на место медики констатировали смерть водителя Ваза. Ещё трое человек были незамедлительно госпитализированы в медучреждение. В частности, в больницу отправили водителя «Мерседеса» и два несовершеннолетних пассажира ВАЗа 2007 и 2014 годов рождения.

На месте продолжают работать бригады скорой помощи, ПСО Великие Луки, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД и прокуратуры, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.