Врио начальника управления по молодёжной политике в Псковской области Кристина Лунёва рассказала о традициях на 9 мая

.

Врио начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва поделилась, как отмечает День Победы.

«Я люблю погружаться в свои детские воспоминания об этом дне, потому что 9 Мая - это тёплые встречи с бабушками и дедушками, обязательное посещение мемориальных комплексов, традиционное участие в шествии в параде в нашем муниципальном образовании», — рассказала Кристина и добавила, что сама она родом из Печор.

По словам девушки, в семье в этот день всегда особое внимание уделяется бабушкам и дедушкам. «А они у меня по обеим линиям были детьми войны. Это всегда был очень спокойный, тёплый день, когда мы сидели и обсуждали те тяготы и невзгоды, через которые им довелось пройти», — поделилась Кристина Лунёва.

Она также отметила, что воспоминания о войне для старшего поколения не всегда приятны, однако они всегда чрезвычайно ценны для молодежи. Кристина Лунёва отмечает, что для неё рассказы бабушек и дедушек очень важны и интересны «с точки зрения почитания памяти своей семьи и в целом того, как шло восстановление государства в послевоенное время».

Как проводят День Победы псковские випы, узнало Псковское агентство информации.