Синоптик назвала причину майского похолодания в Пскове

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Причину холода начале мая назвала начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова. Об этом сообщает ПАИ.

«Мы все помним про апрельское тепло, которое было очень интенсивным и ранним. Для апреля, если говорить о климатической норме, такая теплая и в отдельные дни даже жаркая погода не характерна. Но поскольку среднегодовая температура всё равно должна подойти к климатической норме, то, как мы говорили, была вероятность того, что за такими жаркими периодами апреля придут холодные периоды мая», — объяснила Тала Нещадимова.

По словам синоптика, Псковская область находилась в тыловой части циклона, поэтому все осадки в виде снега, дождя и даже града имеют связь с прохождением холодных атмосферных фронтов.

«Сейчас погода уже успокаивается. Мы попадаем в антициклон, формируется область повышенного давления. Но формируется она в тылу циклона и под влиянием холодной воздушной массы», — уточнила Тала Нещадимова.

По словам специалиста, такая погода для Псковской области все же не характерна. «Если вы вспомните 70-е годы — начало 80-х, тогда березовые листочки для первомайских демонстраций проращивали дома в бутылках. То есть если сейчас мы все-таки видим с вами на березах, кустах и на деревьях листву, которая появилась в апреле, до понижения температуры, то в те периоды она вообще начинала появляться только после 9 мая», — поделилась наблюдениями синоптик и добавила, что основной период тепла начинался только с 9 по 15 мая.

«Поэтому нельзя сказать, что в этом что-то аномальное. Рекорды мы пока никакие не бьем. Кстати, мы не побили и рекорды по жаре в апреле. То есть бывали у нас апрели и жарче», — подвела итоги Тала Нещадимова.