Два новых автобуса пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса»

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В Псков прибыли два новых автобуса, которые пополнили автопарк «Псковпассажиравтотранса». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Новые автобусы комфортабельны и оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и тахографами. Один автобус отправиться про городским маршрутам, другой будет перевозить пассажиров между городами Псковской области.

«Автобус Yutong на 40 посадочных мест — для туристических, заказных и междугородних маршрутов. Автобус ЛиАЗ на 24 посадочных места будет курсировать по городским маршрутам. Низкий пол и специальный пандус помогут сделать поездку удобной для маломобильных групп граждан», — отметил губернатор.