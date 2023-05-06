В Изборске спасли запутавшегося в леске лебедя

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На территории Государственного музея-заповедника «Изборск» спустя неделю удалось отловить и спасти лебедя, запутавшегося в рыбацкой леске. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в сотрудники музея.

Над спасением лебедя большую работу провел охотовед Печорского района Александр Яцко. Не один день он подбирался к дикой птице, чтобы спасти от плена. Все это время телефон музея-заповедника обрывали неравнодушные туристы, в попытках помочь птице.

«За эти дни нам поступили десятки сообщений и звонков от неравнодушных граждан!» — сообщили в учреждении.

Люди не зря волновались за птицу, кроме лески, которая опутала нижнюю челюсть, в оперение попал и крючок. Однако по данным начальника отдела безопасности музея-заповедника «Изборск» Александра Синельникова, птица не поранилась.

Сегодня лебедь продолжает свою счастливую жизнь на Городищенском озере. После поимки птицу накормили и выпустили на прежнее место.

«Приглашаем вас посетить пернатых обитателей музея-заповедника «Изборск» в майские праздники! Птицы не откажутся полакомиться отварной перловой крупой, ячменём или пророщенными зёрнами пшеницы», — посоветовали сотрудники музея.