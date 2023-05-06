В Пскове под окнами ветеранов прошли праздничные концерты

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Концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны прошли в Пскове в преддверии празднования 78-й годовщины Великой Победы в Пскове. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В городе осталось не так много свидетелей той ужасной войны, и далеко не все по состоянию здоровья смогут присутствовать на праздничных мероприятиях в День Победы», – написал глава Пскова.

Поблагодарить ветеранов за вклад в Победу и устроить им праздник вызвались артисты ансамбля «Сказ».

«Спасибо Вам за Победу, дорогие Ветераны! И низкий вам поклон!», – заключил Борис Елкин.