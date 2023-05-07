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НовостиЗдоровье7 мая 2023 20:34

Поход к офтальмологу: кому и как часто надо проверять зрение, объяснили псковичам

Источник:kp.ru
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Специалисты Псковской областной клинической больницы отметили о важности посещения гражданами офтальмолога. О том, насколько часто нужно проверять зрение, рассказали «Комсомольской правде в Пскове».

«Взрослым, не жалующимся на зрение, достаточно ходить к окулисту один раз в два года. Пренебрегать походами к врачу вовсе не стоит – некоторые нарушения на ранних этапах часто остаются незаметными», – отметили в больнице.

Для тех, чей возраст превышает 40 лет, ходить а офтальмологу необходимо раз в год. При хранических заболеваниях это необходимо делать чаще.

«Если у вас диабет или гипертония до 40 лет, то ежегодные осмотры вам стоит практиковать с момента обнаружения этих заболеваний. Раз в год советуют проверяться тем, у кого уже диагностированы нарушения зрения», – заключили специалисты.