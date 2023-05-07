Псковские археологи отыскали старинное захоронение в центре Пскова

Фото: сообщество церкви Архангела Михаила ВКонтакте

При раскопках на территории церкви Архангела Михаила в Пскове археологи совместно со специалистами АСМ обнаружили старые захоронения. Об этом сообщается в телеграм-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г.Пскове (Псковской области)».

«Археологические изыскания идут полным ходом. Объект культурного наследия ЮНЕСКО "Церковь Архангела Михаила с колокольней" в центре Пскова-значительный. Новая информация у археологов появляется каждый день», – написали в Telegram-канале.

Отметим, Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца — православный храм в Пскове. Памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков, который находится в Среднем городе.