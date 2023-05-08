Студенты ПсковГУ реализовали два медиапроекта, посвящённых годовщине Победы

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Студенты Псковского государственного университета стали инициаторами создания двух медиапроектов, в честь 78-ой годовщины Победы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

К реализации проектов учащиеся псковского вуза предложили присоединиться представителям студенческих СМИ из России и Белоруссии.

Таким образом, в проекте «Чтение» поучаствовало 7 университетов, в частности: ПсковГУ, ВГУ им. Машерова, МГУ им. Н. П. Огарева, Белгородский ГУ, Белорусско-российский университет, Гомельский государственный медицинский университет, ГрГУ им. Янки Купалы.

Второй проект «Города» реализовали студенты ПсковГУ и ВГУ имени Машерова. В рамках мероприятия учащиеся рассказали о знаковых местах в Пскове и Витебске, где хранится память о Великой Отечественной войне