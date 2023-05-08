В рамках «Вахты Памяти» в Себежском районе поисковики подняли останки 123 бойцов

.

Поисковики обнаружили останки 123 бойцов Красной Армии, погибших в Себежском районе у деревни Александрово во время работы «Вахты Памяти», которая велась с 24 апреля по 7 мая. Об этом сообщает газета «Призыв».

Сегодня, 8 мая, в деревне Старицы пройдёт перезахоронение останков обнаруженных бойцов. Кроме того, специалисты установят их имена, фронтовые судьбы и постараются найти родственников.

Добавим, что поисковики из отряда «Горные стрелки» Челябинской области поделились навыками работы по 3D-сканированию черепов найденных бойцов для последующего установления их облика.

«Челябинские поисковики практикуют фотограмметрию по методу Герасимова. Для проведения этой работы поисковикам не требуется особой техники, а вся работа производится в полевых условиях», — расскзала участница «Вахты Памяти» Анна Шуняева.