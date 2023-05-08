Псковский губернатор рассказал о форматах акции «Бессмертный полк»

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Традиционное очное шествие «Бессмертного полка» в этом году отменилось, однако саму акцию псковичам предлагают провести в новых форматах. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В частности жители Псковской области могут произвести следующие памятные мероприятия:

– Разместить на странице в соцсети («ВKонтакте», «Телеграм», «Одноклассники») фотографии своего ветерана и рассказ о нём с хештегом #нашБессмертныйполк. По словам губернатора, спустя время все истории будут собраны и опубликованы на официальной странице «Бессмертного полка России» в течение 2023 года;

– Прикрепить портреты героев – участников Великой Отечественной войны на заднем стекле своего автомобиля;

– Заменить аватар в соцсетях на портрет своего героя;

– Напечатать или закрепить фотографию на одежде и носить весь День Победы. Или изготовить бейдж с портретом героя и информацией о нём.

На сайте можно подробнее узнать обо всех акциях «Бессмертного полка».

«Наши герои и защитники Отечества с нами, покуда жива в сердцах память о них. И это самое главное — сохранять память. В любом возможном формате», — подытожил Михаил Ведерников.