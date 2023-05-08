Музей говорящих экспонатов открылся 8 мая в Пскове

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Музей говорящих экспонатов предлагают посетить псковичам сегодня, 8 мая в сквере Пскова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что в рамках празднования Дня Победы в Пскове пройдут различные тематические мероприятия.

В частности сегодня, 8 мая в сквере имени 60-летия Великого Октября будут открыты интерактивная площадка «Музей говорящих экспонатов», площадка центра «Патриот» и выставка оружия из фонда Военно-исторического музея Острова.

Завтра, 9 мая, в Великих Луках состоится конкурс военно-патриотической песни «Битва хоров: во имя Победы!». В финале пройдет массовое исполнение песни «День Победы». Помимо этого, в Краеведческом музее Великих Лук откроется выставка «Традиция подвига. Герои среди нас».

Михаил Ведерников также отметил, что весь май в Военно-историческом музее-заповеднике города Острова будет открыта выставка наград «Посвящается ветеранам». А в музее-заповеднике «Изборск» псковичи и гости региона могут посетить выставку «Победители».

Ранее псковичам рассказали об альтернативных форматах акции «Бессмертный полк».