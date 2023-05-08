Борис Елкин: Дерзайте и побеждайте!

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Прекрасным стимулом для всех школьников в течение учебного года стараться и получать «пятерки», становиться лучше, образованнее и умнее назвал акцию «Губернаторский дневник» глава Пскова Борис Елкин, напомнив, что финалисты встретятся с главой региона Михаилом Ведерниковым.

«Такие встречи часто становятся судьбоносными и помогают определиться в будущей профессии, служат ориентиром на жизненном пути. Так что дерзайте и побеждайте!», - пожелал участникам глава города.

«Молодые, талантливые, заинтересованные специалисты нам нужны во всех сферах!» - подчеркнул Борис Елкин.