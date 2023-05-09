Глава Пскова поздравил горожан с 78-й годовщиной Победы

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Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«День Победы близок каждой семье. Сегодня мы вспоминаем тех, кто выстрадал и заслужил эту Великую Победу. Кто подарил нам жизнь, пожертвовав своей. Кто вынес тяготы войны и навсегда остался верен своей Родине. Мы гордимся поколением Победителей и бережно храним о них память!», — отметил глава Пскова.

Борис Елкин также напомнил, что и сейчас Россия проходит через большие испытания. Он подчеркнул, что жители Псковской области сейчас мыслями с теми, кто «сражается на южных рубежах нашей страны».

«Вечная слава Победителям! С Днем Победы!», — заключил Борис Елкин в своём сообщении.