У Вечного огня в Пскове состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы

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Торжественный митинг, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел у Вечного огня в Пскове. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В торжественной церемонии поучаствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Память погибших бойцов присутствующие почтили минутой молчания, а также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, ранее глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с праздником.