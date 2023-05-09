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НовостиОбщество9 мая 2023 7:32

У Вечного огня в Пскове состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы

Источник:kp.ru
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Торжественный митинг, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел у Вечного огня в Пскове. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В торжественной церемонии поучаствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Память погибших бойцов присутствующие почтили минутой молчания, а также возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Напомним, ранее глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с праздником.