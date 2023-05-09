В Остров прибыли участники мотопробега «Спасибо за Победу»

Об этом сообщает газета «Островские вести»

Участники мотопробега в рамках патриотической акции «Спасибо за Победу» посетили Остров. Об этом сообщает газета «Островские вести».

«В мотопробеге участвуют мотоциклисты, независимо от клубной принадлежности, все, кто являются патриотами нашей Родины. Мы должны помнить о том, какой ценой далась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне и передавать эту память будущим поколениям», - расесказал президент псковского мотоклуба «HoSt» Валерий Малышев. В мотопробеге также поучаствовали жители Острова.

«До этого мы ездили в Гдов, Порхов, Идрицу, да практически во все районы Псковской области. В Острове мы уже во второй раз. Мы с мужем на мотоцикле 12 лет, не входим ни в какой клуб, любим путешествовать, в прошлом году ездили по Золотому кольцу, нам очень нравится. Когда бываем в каких-то новых городах, обязательно останавливаемся и возлагаем цветы у памятников!» —рассказала участница мероприятия Нонна Шагова.

Присутствующие на мероприятии услышали рассказ о жизни Героя Советского Союза Клавдии Назаровой, её учёбе, работе пионервожатой, как она возглавила подполье в период войны, как была схвачена и казнена немцами.

Память Клавдии Назаровой участники почтили минутой молчания. После этого они возложили к памятнику венок и гвоздики.

Отметим, мотопробег стартовал с территории АЗС Лукойл на трассе Р-23 в поселке Череха Псковского района. После Острова участники посетят Опочку, Пустошку, Великие Луки, а затем возвратятся в Псков. Мотопробег проводится в рамках торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.