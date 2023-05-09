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НовостиОбщество9 мая 2023 9:30

Псковские юнармейцы провели для ветеранов акцию «Парад у дома»

Источник:kp.ru
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Юнармейцы из Пскова в рамках акции «Парад у дома» поздравили ветеранов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном отделении ВВПОД «Юнармия».

Юнармейцы Пскова вместе с волонтёрами регионального ресурсного центра поддержки добровольчества и региональным отделением «Офицеры России» поздравили ветеранов с 78-й годовщиной Великой Победы.

Накануне, 8 мая волонтёры вручили ветеранам подарки, а юнармейцы прошли перед ними торжественным маршем. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской патриотической акции «Парад у дома».