Псковичам сообщили о закрытии Троицкого моста 10 мая

Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Сегодня, 10 мая, с 10 утра в Пскове закроют движение на Троицком мосту. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На несколько дней мы вернёмся к схеме движения транспорта и пешеходов, которая действовала до Нового года. Это необходимо для того, чтобы уложить верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах и нанести разметку», — рассказал глава города псковичам.

Затем будет произведён ремонт второй половине Ольгинского моста. «Завершение реконструкции все ближе», — заверил Борис Елкин.