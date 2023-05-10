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НовостиОбщество10 мая 2023 8:07

Отопительный сезон для псковичей закончится 10 мая

Источник:kp.ru
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Сегодня, 10 мая, закончится отопительный сезон в Пскове. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

«Всем производителям теплоносителя и абонентам независимо от форм собственности завершить отопительный сезон на территории муниципального образования "Город Псков" в соответствии с настоящим постановлением», —написано в документе.

Следовательно, сегодня пройдёт отключение тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных зданий. Отметим, что отпуск тепловой энергии для отопления государственных учреждений здравоохранения и муниципальных учреждений образования, культуры и спорта производился по заявкам организаций, однако также не позднее 10 мая.

Напомним, ранее глава Пскова Борис Елкин объяснял, что остановить подачу тепла возможно, если в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет выше 8 градусов.