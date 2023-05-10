Псковичам сообщили об изменении графика движения пригородных поездов

.

В Псковской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Изменения графика связано с проведением ремонтных работ на объектах инфраструктуры Октябрьской железной в период дороги с 14 по 26 мая.

Так, 14 мая изменяется расписание поезда № 6721 Великие Луки – Псков: отправление в 3:10, Воробецкая 3:19, Гущино 3:27-3:29, Новосокольники 3:40-3:58, Шубино 4:10-4:13, Киселевичи 4:21, Самолуково 4:33, Стримовичи 4:41, Локня 4:49-4:51, Загоскино 5:04, Сущево 5:15-5:22, Лозовицы 5:33, Ашево 5:41, Чихачево 5:49-6:03, Плотовец 6:41, Судома 6:22, Дедовичи 6:30-6:32, Вязье 6:48, Дно 6:59-7:23, 557 км 7:25, Роща 7:44, Порхов 7:55-7:57, Лунево 8:12, Подсевы 8:17, Вешки 8:25, Карамышево 8:33, Кеб 8:44-8:50, Березки 8:59, Псков-Пасс прибытие в 9:04.

А 19 мая отменяются поезда № 6515/6516 Дно – Новосокольники на участке Судома – Дно.

Кроме того, 21 мая изменяется расписание поезда № 6721 Великие Луки – Псков: отправление в 3:10, Воробецкая 3:19, Гущино 3:27-3:29, Новосокольники 3:40-3:58, Шубино 4:10-4:13, Киселевичи 4:21, Самолуково 4:33, Стримовичи 4:41, Локня 4:49-4:51, Загоскино 5:04, Сущево 5:15-5:22, Лозовицы 5:33, Ашево 5:41, Чихачево 5:49-6:03, Плотовец 6:41, Судома 6:22, Дедовичи 6:30-6:32, Вязье 6:48, Дно 6:59-7:23, 557 км 7:25, Роща 7:44, Порхов 7:55-7:57, Лунево 8:12, Подсевы 8:17, Вешки 8:25, Карамышево 8:33, Кеб 8:44-9:07, Березки 9:15, Псков-Пасс прибытие в 9:20.

По данным комитета, 26 мая отменяются поезда № 6515/6516 Дно – Новосокольники на участке Ашево – Дно.