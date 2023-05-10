Архитектурная подсветка появится на Троицком мосту в Пскове

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Глава Пскова Борис Елкин рассказал, что в завершении работ на Троицком мосту в Пскове установят архитектурную подсветку. Об этом сообщает ПАИ.

По словам Бориса Елкина, что с сегодняшнего дня и до конца следующей недели Троицкий мост будет закрыт для движения. «Будем стараться сделать всё быстрее, к тому же подрядчик на всякий случай берёт время с запасом - на случай непредвиденных ситуаций. Вообще планируется выполнить все работы за неделю», — поделился глав города.

В течение недели рабочие отфрезеруют временное покрытие моста, положат верхний слой асфальта, обустроят тротуары, нанесут разметку и выставят люки по нужным меткам.

«Могу сказать, что подрядчик работает оперативно, он же выполнял ремонт и на Ольгинском мосту. Как только завершатся работы на Троицком мосту, будем закрывать две другие полосы на Ольгинском. На Троицком мосту ещё предстоят благоустройство территории под ним, окраска пролетных строений и архитектурная подсветка», — добавил глава города.