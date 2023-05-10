ПсковГУ подписал договор об открытии кикоинского класса в Полоцке

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Кикоинский класс планируется открыть 1 сентября на базе двух шестых классов Полоцкой государственной гимназии № 2. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Соответствующий договор о сотрудничестве и взаимодействии подписан в ходе визита представителей Псковского государственного университета в Полоцк.

Планируется, что партнерами в реализации проекта станут Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой и районный Центр детей и молодёжи. На данный момент ведётся разработка методических рекомендаций и программы Кикоинского модуля в форме кружка дополнительного образования.

Представители Псковского государственного университета презентовали проект педагогическому коллективу гимназии, кроме того была проведена его презентация в районном центре детей и молодёжи.

В Полоцком государственном университете состоялась форсайт-сессия, в рамках которой участники обсудили вопросы возможностей и перспектив присоединения белорусского вуза к программам по организации дополнительного образования школьников по проекту Кикоинского класса.

По итогам сессии были найдены точки взаимной заинтересованности в развитии образования и формирования среды непрерывного обучения. Также представители ПсковГУ посетили отдел инновационного и технического творчества Полоцкого центра детей и молодежи, где познакомились с работой кружков инновационных направлений. В ходе экскурсии представители ПсковГУ пригласили юных роботехников Полоцка поучаствовать в фестивале технического творчества «РобоФинист Псков 2023». Напомним, он пройдёт в главном корпусе ПсковГУ 20 мая.

Добавим, что в состав делегации вошли начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарёв, доцент кафедры физики, один из разработчиков программы Кикоинских классов Михаил Яников и доцент кафедры географии, методист проекта в Пскове Наталья Теренина.

Напомним, Кикоинский класс – совместный проект Курчатовского института, ПсковГУ, школы № 1 города Пскова, Кванториума и Центра цифрового образования «IT-куб.Псков». Школьники занимаются изучением естественнонаучных предметов с лучшими преподавателями вуза и под научным руководством НИЦ «Курчатовский институт».