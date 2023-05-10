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НовостиОбщество10 мая 2023 13:28

Нательный крест спас жизнь бойцу в зоне спецоперации

Источник:kp.ru
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Нательный крест уберег военнослужащего, выполнявшего боевые задачи в зоне спецоперации на Украине, от осколка снаряда. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в официальной группе Псковской епархии в социальной сети «ВКонтакте».

Студенты Псково-Печерской духовной семинарии 4 мая навестили военнослужащих в Псковском военном клиническом госпитале. Учащиеся передали бойцам подарки от Псково-Печерской обители, а также пообщались с военнослужащими, которые проходят лечение в стенах госпиталя.

«Удивительную историю чудесного спасения от смерти мы услышали от одного из бойцов. Он показал нам свой нательный крест, в который попал осколок разорвавшегося снаряда и благодаря которому он остался жив», — поделились студенты семинарии.