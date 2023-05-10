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НовостиГубернаторский дневник10 мая 2023 17:07

Более 70 заявок от псковских школьников поступило для участия в акции «Губернаторский дневник»

Источник:kp.ru
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В 2023 году акции «Губернаторский дневник» в Псковской области исполняется 10 лет. С 1 мая «Комсомольская правда в Пскове» начала сбор заявок среди школьников региона для участия в юбилейном сезоне проекта.

Всего с начала приема заявок более 70 школьников изъявили желание посостязаться за звание лучших из лучших. Среди районов-лидеров по количеству поданных заявок на первом месте, по традиции, находится областной центр, далее идут Великие Луки, следом Печорский и Порховский районы. Также поданы заявки из Островского, Куньинского, Красногородского, Себежского и Псковского районов.

Напомним, победители акции отправятся на встречу в офис губернатора Михаила Ведерникова и получат призы от спонсора проекта «Россельхозбанка».