Летние программы подготовил музей-заповедник «Михайловское» в Пушгорах

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С 12 мая в музей-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начинаются программы, мастер-классы и поэтические встречи, которые доступны только в летние месяцы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе заповедника.

Так, например, гостей ждёт программа-прогулка «Природа. Пушкин. И кино…» (6+). Псковичей и гостей области проведут по местам съёмок художественных и документальных фильмов, которые в последние годы шли в музее.

Здесь снимали «Василису Кожину» со Светланой Ходченковой в главной роли и «Заповедник» («Пушкин. Виски. Рок-н-ролл») с Сергеем Безруковым, «Холопа» от режессера Клима Шипенко, «Учёности плоды» Игоря Угольникова и многие другие кинокартины. Данную программу в заповеднике проводят по четвергам.

По пятницам в заповеднике гослятм предлагают посетить программу «Сии листки необходимы…» (6+) из цикла музейных уроков «Переплётная мастерская». Сотрудники музея расскажут истории рукописных альбомов в России и об их авторах. Также, гости смогут самостоятельно создать и украсить такой альбом для своих заметок.

Кроме того, с 12 мая для жителей и гостей Святогорья стартуют «Поэтические пятницы. Поэзия сквозь века» (6+). На мероприятии участники могут не только слушать, но и при желании читать стихи. Здесь можно дать волю своему творчеству и читать не только пушкинские стихи, но и свои собственные.

Отметим, что на эти и другие летние программы, музей может принять ограниченное число посетителей. Предварительную заявку можно оставить по телефонам: тел. (8 81146) 2-23-21 или +7-921-116-09-71.