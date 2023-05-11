Псковичей предупредили о ремонте «Изборской палаты» с 11 мая

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«Изборская палата русской словесности и православной веры» будет закрыта для посещения туристов с 11 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Объект будет недоступен в связи с ремонтными работами во флигеле дома купца Анисимова. В музее отметили, что посетителям сообщат о возобновлении работы «Изборской палаты» дополнительно.

Отметим, что экспозиция стартовала ещё в 2012 году в восстановленном флигеле дома купца Анисимова. В прошлом эта часть здания являлась лишь хозяйственной пристройкой. Однако, по идее художника Петра Оссовского в помещении оформили «Изборскую палату».