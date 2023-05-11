Бесплатную консультацию по лечению бесплодия смогут получить псковичи в перинатальном центре

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Бесплатный приём специалиста по лечению бесплодия пройдёт в женской консультации Псковского клинического перинатального центра. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Прием состоится 19 мая с 11:30 до 18:30. Напомним, перинатальный центр располагается по адресуи город Псков, улица Кузбасской Дивизии, дом 22 А. Консультировать пациентов будет врач акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением ВРТ клиники «Мать и дитя Санкт-Петербург», кандидат медицинских наук Светлана Паскарь.

За время приёма будет проведён анализ медицинской документации; сбор анамнеза; консультация; осмотр на гинекологическом кресле (при необходимости); УЗИ органов малого таза (при необходимости); рекомендации по подготовке пакета документов на программу ЭКО; обсуждение вариантов лечения и дообследования; ответы на вопросы.

Записаться на приём можно по телефону регистратуры женской консультации: 8 (8112) 56-92-73, 56-92-59.