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НовостиЗвезды11 мая 2023 6:50

В сквере Пскова рядом с роялем поставили контрабас

Источник:kp.ru
Контрабас дополнил «музыкальный» сквер с роялем

Контрабас дополнил «музыкальный» сквер с роялем

В сквере на улице Калинина в Пскове появился контрабас. Об этом сообщает ПАИ.

Пополнить новым объектом «музыкальный» сквер решил псковский предприниматель и меценат, депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

По его инициативе ранее здесь был установлен рояль. Объект представляет собой металлическую музыкальную конструкцию в натуральную величину с нотами на пюпитре и банкеткой. Добавим, что небольшой север на улице Калинина пользуется популярностью, особенно у семей с детьми.