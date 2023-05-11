Псковичам напомнили круглосуточный номер вызова врача на дом

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В Псковской городской больнице напомнили каким номером воспользоваться для вызова врача на дом. Об этом сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Для вызова врача на дом пациентам предлагают воспользоваться телефоном круглосуточно работающей справочной службы: 299-028.

Напомним, график работы:

Пн-пт с 8:00 до 20:00.

Сб с 9:00 до 16:00.

Вс с 8:00 до 15:00.

«В вечернее и ночное время на линии работает автоответчик, на который можно сообщить свои данные и причину обращения», — уточнили в медучреждении. Сотрудники больницы отметили, что утром операторы всегда связываются с пациентами по всем поступившим обращениям с автоответчика.

«Также по всем возникающим вопросам вы можете обращаться в наши соцсети», — отметили в горбольнице.