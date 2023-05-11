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НовостиОбщество11 мая 2023 9:29

В Пскове на месяц закроют проезд от улицы Гагарина к улице Заводской

Источник:kp.ru
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Участок проезда, ведущий от улицы Гагарина к улице Заводской (вдоль здания № 15 на улице Гагарина) в Пскове закроют для движения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в администрации города.

Движение транспорта будет приостановлено с 15 мая по 10 июня. На данном участке будут проводиться аварийные земляные работы на инженерных сетях теплоснабжения.

«Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и призывает внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», — сообщили городские власти.