В Пскове подписали контракт на ямочный ремонт дорог картами

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

В Пскове подписали крупный контракт на ямочный ремонт улиц картами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Перечень объектов - в карточке. Из этого списка по другому контракту уже сделаны участки улиц Западной и Поземского, перекресток Максима Горького и Конной. Срок выполнения работ – до конца года, но постараемся сделать раньше. Гарантия на покрытие составит год», — объяснил Борис Елкин в сообщении.

Глава города также отметил, что работы на улицах Пскова необходимы в связи с сильной изношенностью слоев асфальта. «Это не полноценный ремонт дороги, когда срезается весь асфальтобетон и укладывается два слоя асфальта. Здесь меняется только верхний изношенный слой. По сути, это ямочный ремонт. Отличается лишь площадь участка. Вырубка старого асфальта при ремонте картами может быть до 100 кв. м. Всего закроем около 40 тыс. кв. м», — объяснил глава города.