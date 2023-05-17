17 мая в Псковской области отменяются все ограничения по COVID-19

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С сегодняшнего дня будут сняты все ограничения, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе региона.

Соответствующий Указ Губернатора Михаила Ведерникова опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. Он вступит в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в феврале 2020 года подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона. Тогда в Псковской области был развернут штаба по эпидемии коронавируса.