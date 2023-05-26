Парад пограничных катеров пройдёт по реке Великой 27 мая

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Пограничное управление ФСБ России по Псковской области приглашает псковичей на торжественные мероприятия, посвящённые празднованию Дня пограничника. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В субботу, 27 мая в 20:00, на набережной реки Великой рядом с Псковскоим кремлем у инсталляции «Россия начинается здесь» состоится торжественный церемониал постановки приказа на охрану государственной границы пограничным нарядам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

После постановки приказа пограничные наряды маршем пройдут по набережной реки Великой и отправятся к местам несения службы. В конце мероприятия гостей ждёт парад пограничных сторожевых катеров.

А 28 мая в 11:00 состоится праздничное мероприятие у памятника «Стражам границы» в сквере Пограничников. Там пройдёт торжественный митинг, в рамках которого состоится возложение цветов к памятному мемориалу

В мероприятии поучаствуют руководство и сотрудники управления, а также представители правительства Псковской области и ветераны-пограничники.

Специалисты-кинологи также покажут умения и навыки своих подопечных, а творческие коллективы региона выступят перед участниками на праздничном концерте. Также псковичи смогут угоститься солдатской кашей.